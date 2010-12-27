В Пулково задержали особо опасного насильника из Узбекистана

Всего за сутки транспортная полиция Санкт-Петербурга задержала в Пулково двух опасных преступников.

Вчера днем, 20 февраля, в аэропорту Пулково был задержан немолодой узбек, прилетевший в Санкт-Петербург рейсом из Таджикистана. Сотрудники транспортной полиции узнали в 53-летнем мужчине опасного преступника, который пропал из нашего города еще два года назад. Тогда он был одним из фигурантов дела об изнасиловании девушки. Видимо, после этого уроженец Узбекистана решил "залечь на дно", и вернулся в Северную столицу, с надеждой, что его темное прошлое забыто. Однако теперь 53-летний подозреваемый задержан, его ждут следствие и суд.

Удивительно, но минувший понедельник оказался богатым на подобные открытия. Двумя часами ранее в этом же терминале Пулково был задержан 32-летний армянин. Гражданина соседней страны подозревают в мошенничестве на территории Калининского района. Мошенник 4 года не появлялся в России, однако теперь ответит за свое возможное преступление.

Заметим, что подробности двух этих неприятных истории пресс-служба УТ МВД не сообщает.

Фото: официальный сайт "Пулково"