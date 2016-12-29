В Петербурге задержали отчима, годами растлевавшего 13-летнюю падчерицу

Мужчину подозревают в сексуальном насилии по отношению к дочери жены

В Петербурге 38-летняя домохозяйка обратилась в полицию с рассказом о том, что ее сожитель в течение нескольких лет развращал свою падчерицу, ее несовершеннолетнюю дочку. Сейчас девочке 13 лет.

Как стало известно из рассказа заявительницы, безработный мужчина 1963 года несколько лет периодически совершал по отношению к ее дочери насильственные действия сексуального характера.

Полицейские Красногвардейского района быстро задержали подозреваемого. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, производятся следственные мероприятия.

видео: из архива