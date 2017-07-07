В Петербурге в честь 105-летия ВКС РФ пройдет выступление «Стрижей»

Пилотажная группа "Стрижи" пролетит над Финским заливом

В честь 105-летия Воздушно-космических сил РФ в воскресенье, 9 июля 2017 года, в Петербурге над Финским заливом пролетят истребители из пилотажной группы "Стрижи".

Акция «Есть такая профессия – Родину защищать» состоится в первой половине дня воскресенья, 9 июля, на главной площади комплекса «Ленэкспо» с 11 до 15 часов.

Над акваторией Финского залива фигуры высшего пилотажа покажут «Стрижи». 6 экипажей продемонстрируют «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «пролет на встречных курсах», роспуск «фонтан».

Во время проведения акции будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Вход на мероприятие свободный.

Видео: архив