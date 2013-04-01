В Петербурге извращенец-рецидивист жестоко насиловал собственного сына

Мужчину изобличили в педофилии и сейчас этапируют из Воронежа. Там он отбывал срок за изнасилования.

Петербургские правоохранители разбираются в грязном деле одной семьи. 45-летнего отца подозревают в надругательстве над собственным сыном. По версии следствия, с сентября 2009 года по март 2011 мужчина несколько раз насиловал своего сына. На момент начала преступлений ребенку было всего восемь лет. Оперативники вычислили преступника через мониторинг Интернета.

Сейчас мужчину доставляют в Северную столицу из колонии в Воронежской области. Дело в том, что в феврале 2014 года извращенца судили за несколько изнасилований. В результате отправили в тюрьму на 13 лет. Как только его привезут в Петербург, ему предъявят обвинение в надругательстве над сыном. Таким образом к его сроку может прибавиться еще один.

Правоохранительные органы продолжают расследовать преступление, чтобы собрать больше доказательств вины.

В начале месяца в метро извращенец напал на десятилетнюю девочку. Извращенца удалось задержать. Его вычислили по записям камер. Сейчас он стал фигурантом уголовного дела.