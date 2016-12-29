В Петербурге пожарные приехали тушить полыхающую пожарную машину

На одной из улиц Петербурга загорелась пожарная машина. К ней сразу же приехала второй автомобиль с коллегами. Очевидцы сняли этот курьезный случай на видео и выложили в сеть.

В пятницу, 27 января, в Северной столице произошел курьезный инцидент. В потоке машин неожиданно повалил дым из пожарной машины. Автомобиль сразу же остановился. Как рассказывают очевидцы, буквально через 30 секунд к месту событий подъехала вторая пожарная машина и начала тушить возгорание. Инцидент произошел около 17.15. точное место ЧП не сообщается.

"Сначала была одна пожарная, которая задымилась, потом появилась вторая пожарная, которая не дымилась", - уточнил участник групп "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Руслан Рублев.

Инцидент, разумеется, не смогли пропустить свидетели. Его сняли на видео и выложили в сеть.

Но если горящая пожарная машина удивляет горожан, то полыхающей легковушкой или "Газелью" уже никого не поразишь. В декабре в Волгограде у Красного Октября сгорела маршрутка. Шофер тушил ее своими силами.

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург