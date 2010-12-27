Часть территории в поселке Парголово будет отдана "Ольгинским детям трудолюбия"

Накануне состоялось совещание под руководством вице-губернаторов Санкт-Петербурга Игоря Албина и Анны Митяниной, где было решено построить жилищный комплекс семейного типа «Ольгинские детские семейные приюты трудолюбия», а также разместить общеобразовательную школу в поселке Парголово Выборгского района.

По данным пресс-службы Смольного, ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в ходе публичных слушаний по проекту закона Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» предложила измененить функциональное зонирование одного из земельных участков в поселке Парголово с зоны «Р2» (зона рекреационно-ландшафтных территорий) на зону «1ЖД» (зона застройки односемейными (индивидуальными) жилыми домами, коллективных садоводств, с включением объектов общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием проживающего населения).



Такая инициатива была вызвана стремлением реализовать проект «Ольгинский детский семейный приют трудолюбия», коттеджи которого расположены на части земельного участка. Часть территории планируется использовать под размещение общеобразовательной школы и других социально значимых объектов.



Генеральный директор ООО «СК Дальпитерстрой» Аркадий Скоров, представляя интересы застройщиков отметил, что компания в виде компенсации готова перевести в зону «Р2» другую часть принадлежащего ей участка.



Также были рассмотрены аргументы о необходимости внесения изменений в Генплан и перспективы развития этой части Парголово.

Вице-губернаторы Игорь Албин и Анна Митянина поручили Комитету по градостроительству и архитектуре и НИПЦ Генплана сформировать позицию по обозначенным в ходе заседания вопросам.