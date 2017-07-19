В Петербурге дело о разбое обернулось изъятием оружия у неосмотрительного владельца

В Курортном районе Петербурга стражи правопорядка нашли подозреваемого в разбое охотничий карабин и пару пистолетов. Однако ни самого владельца, ни документов на оружие в квартире не оказалось.

Как сообщает "Фонтанка", в Курортном районе Петербурга полицейские нашли у подозреваемого в разбое охотничий карабин и пару пистолетов. Однако самого владельца, как и документов на оружие они в квартире не застали.



Во вторник, 18 июля в квартиру в 9-м квартале посёлка Песочный нагрянули стражи правопорядка, которых привело недавно возбужденное уголовное дело о разбое. Подозреваемого в квартире не было, полицейским позволил осмотреть жилплощадь его племянник. В результате обыска в квартире были найдены карабин "Сайга", а также газовый и травматический пистолеты. Оружие мужчина хранил в шкафу отдельно от документов на него. Сотрудники полиции изъяли оружие, не найдя оригиналов.