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В Петербурге дело о разбое обернулось изъятием оружия у неосмотрительного владельца

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В Курортном районе Петербурга стражи правопорядка нашли подозреваемого в разбое охотничий карабин и пару пистолетов. Однако ни самого владельца, ни документов на оружие в квартире не оказалось.

Как сообщает "Фонтанка", в Курортном районе Петербурга полицейские нашли у подозреваемого в разбое охотничий карабин и пару пистолетов. Однако самого владельца, как и документов на оружие они в квартире не застали.

Во вторник, 18 июля в квартиру в 9-м квартале посёлка Песочный нагрянули стражи правопорядка, которых привело недавно возбужденное уголовное дело о разбое. Подозреваемого в квартире не было, полицейским позволил осмотреть жилплощадь его племянник. В результате обыска в квартире были найдены карабин "Сайга", а также газовый и травматический пистолеты. Оружие мужчина хранил в шкафу отдельно от документов на него. Сотрудники полиции изъяли оружие, не найдя оригиналов.

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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