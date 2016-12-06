В Петербурге пьяный негодяй изнасиловал женщину, угрожая ножом

Девушка была в гостях у мужчины, который воспользовался ее доверием

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло изнасилование. Случилось это в среду, 21 июня 2017 года. Об инциденте в полицию заявила сама потерпевшая, 37-летняя женщина.

Пострадавшая от изнасилования рассказала, что была в гостях у мужчины, где вместе с подозреваемым пила алкоголь и беседовала. В какой-то момент ее визави стал неадекватным, принялся избивать ее и угрожать ножом, а затем изнасиловал.

Женщина обратилась в полицию. Личность подозреваемого в изнасиловании быстро установили: оказалось, что мужчина и раньше привлекался к ответственности за подобные преступления.

Видео: архив