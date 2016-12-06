Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 9:41
0
Moulin_
391
Код вставки плеера

В Петербурге пьяный негодяй изнасиловал женщину, угрожая ножом

0
 
 

Девушка была в гостях у мужчины, который воспользовался ее доверием

На Дунайском проспекте в Петербурге произошло изнасилование. Случилось это в среду, 21 июня 2017 года. Об инциденте в полицию заявила сама потерпевшая, 37-летняя женщина.

Пострадавшая от изнасилования рассказала, что была в гостях у мужчины, где вместе с подозреваемым пила алкоголь и беседовала. В какой-то момент ее визави стал неадекватным, принялся избивать ее и угрожать ножом, а затем изнасиловал. 

Женщина обратилась в полицию. Личность подозреваемого в изнасиловании быстро установили: оказалось, что мужчина и раньше привлекался к ответственности за подобные преступления.

Видео: архив 

Теги: изнасилование , петербург , уголовное дело , угрозы расправой
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5