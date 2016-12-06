В Петербурге осудили "продавщицу инвалидности"

В Петербурге осудили и.о руководителя Филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу», которая выдавала справки об инвалидности совершенно здоровым людям.

По данным "Конкретно.ру", прокуратура Невского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении и.о. руководителя Филиала ФКУ «ГБ МСЭ Алены Ковалевой, которая выдавала справки об инвалидности здоровым людям. На счету женщины 9 подобных преступлений.



Суд установил, что Ковалева с апреля по июнь 2013 года через неустановленного посредника.



За поддельные справки подсудимая получила в общей сумме более 230 тыс. рублей. Ковалева согласилась с предъявленным обвинением, заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.



Женщину признали виновной в совершении этих преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года.



Приговор в законную силу пока не вступил.