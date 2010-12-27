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В Петербурге на «Дом, где жил Гумилев» повесили эротический плакат
Сегодня, 0:35
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Sheker
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В Петербурге на «Дом, где жил Гумилев» повесили эротический плакат

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В Петербурге вокруг дома, где жили Ахматова и Гумилев, разразился большой скандал

         В Петербурге собственник нескольких помещений в здании ООО "ДельтаСнаб", нарушив закон, сделал у исторического фасада приямки и повесил над входом большую вывеску с рекламой круглосуточного эротического массажа. Представители власти обратились в суд из-за нарушений, связанных с домом, где жил Гумилев. 

Петербургский арбитраж удовлетворил иск комитета по охране памятников к ООО «ДельтаСнаб». Кроме того, нарушитель должен будет заплатить 12 тысяч рублей госпошлины.

Доходный дом на углу набережной Макарова и Тучкова переулка был построен в 1840 году. В начале XX века там жили Анна Ахматова и Николай Гумилев. Там же свои первые годы жизни провел их сын Лев Гумилев. 

 

 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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