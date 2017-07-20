Меняется заезд на центральный участок ЗСД с Морской набережной: схема

Открывается новый заезд на Западный скоростной диаметр с Морской набережной. Из-за этого меняется смеха движения в районе съезда с ЗСД на набережную Макарова.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает об изменении схемы движения в районе развязки Западного скоростного диаметра и набережной Макарова с пятницы, 21 июля. На этом участке открывается новая дорога в районе домов 43, корпус 1 и 45 на Морской набережной. Теперь заехать на скоростную дорогу можно со стороны Наличной улицы. При этом старый заезд с Морской набережной в створе Адмиральского проезда закроют.

Также водителей ждет еще один сюрприз. Ограничат движение по Адмиралтейскому проезду с сохранением выезда на Морскую набережную. Эти изменения также вступят в силу 21 июля.

В пресс-службе КРТИ отмечают, что съезд с ЗСД на Морскую набережную останется прежним. Нужно будет проезжать в створе Адмиральского проезда по Морской набережной в сторону Капитанской и Наличной улиц. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил схему съезда и въезда на ЗСД:

Видео: Instagram / nutk_lesha