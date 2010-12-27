В Петербурге ищут светлый грузовик террористов

Патрульно-постовая служба Петербурга ищет грузовик со светлой кабиной. Вводные данные им поступили от регионального управления ФСБ.

Как сообщает "Фонтанка",патрульно-постовая служба Петербурга ищет грузовик со светлой кабиной. Вводные данные им поступили от регионального управления ФСБ.



В дни проведения в городе матчей Кубка конфедераций к обычному полицейскому усилению прибавились несколько спецопераций. В рамках одной из них сотрудников ГУ МВД ориентировали на поиск грузовика, предположительно, со светлой кабиной. Мера необходима, чтобы не допустить возможность террористических атак на территории обоих регионов, о которых коллег предупредили в ФСБ.



Чтобы обработать эту информацию, наряды должны будут проверить все долгое время припаркованные грузовики во дворах Петербурга.



Грузовой транспорт вызывает у спецслужб особое подозрение после того, как в Европе произошла серия терактов с его использованием. Так, в ночь на 19 июня на севере Лондона у мечети фургон совершил наезд на людей. Один человек погиб, еще десять получили ранения.



Напоминаем, что Кубок конфедераций стартовал в Северной столице 17 июня. Чемпионат продлится до 2 июля.