В Петербурге ищут 14-летнюю девочку в розовой куртке: школьница сбежала из дома

В Петербурге полиция и волонтеры ищут 14-летнюю потеряшку.

В Петербурге полиция и родители более суток ищут пропавшую 14-летнюю девочку. Как сообщает "ПолитЭксперт", девочка исчезла еще вечером 3 июля. По словам родных, она вышла из дома "погулять", но так и не вернулась обратно. Ночью и весь следующий день беглянка не выходила на связь. При этом родители уверены, что девушка жива: она появляется на своей страничке "ВКонтакте", и иногда включает телефон. Однако на звонки и сообщения родственников петербурженка принципиально не отвечает.

На данный момент родители обратились в полицию с требованием найти ребенка. По словам мамы школьницы, сейчас она должна быть одета в розовую куртку и кроссовки. Под курткой у школьницы серый свитер с изображением мультяшной кошки.

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