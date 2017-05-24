В Петербурге госпитализировали пьяную пятиклассницу с отравлением таблетками

Двенадцатилетняя девочка, по предварительным данным, могла отравиться таблетками

Накануне днем, 23 мая 2017 года, из квартиры, расположенной на улице Седова, в одну из городских больниц привезли девочку-школьницу с острым отравлением. Медики диагностировали у двенадцатилетней девочки-подростка медикаментозное отравление (предположительно, ребенок наглотался таблеток).

Кроме того, сообщается, что двенадцатилетняя пятиклассница была пьяна; сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии.

Инцидентом заинтересовались в службе опеки; в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Видео: архив