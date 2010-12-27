В отношении петербурженки, чей сын вышел на проезжую часть, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено в отношении нерадивой мамы, которая оставила своего ребенка одного на детской площадке рядом с дорогой.

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербурженки, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).



По версии следствия, женщина, являясь матерью малолетнего сына, оставила его без присмотра на детской площадке, несмотря на то, что территория, на которой расположена детская площадка, имеет выход на проезжую часть с интенсивным автомобильным движением, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Халатность матери привела к тому, что ребенок прошел через дворовые проезды с автомобильным движением, где мог попасть в ДТП или получить повреждения другого рода. Через какое-то время прохожие заметили ребенка и передали в руки полиции.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.