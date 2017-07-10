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В Петербурге 15-летняя школьница попала в больницу после полового акта

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Сексуальная связь двух подростков закончилась травмой для девушки

В Петербурге 15-летняя девушка-подросток оказалась в больнице после того, как вступила в сексуальную связь с 17-летним юношей. Соитие оказалось травматичным, медики диагностировали у девушки внутренние разрывы. 

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Неизвестно, насколько добровольным был первый половой акт девушки. По предварительным данным, девушка рассказала, что вступила в контакт по своей воле, но ее первый раз оказался болезненным. 

Как стало известно, произошло это в квартире одного из домов на Серебристом бульваре в Петербурге. Школьница была в гостях у своего знакомого, и около четырех часов утра они решили заняться сексом. Вскоре школьнице пришлось вызывать бригаду скорой помощи. 

Видео: архив 

Теги: больница , девушка попала в больницу , петербург , сексуальная связь с несовершеннолетней
Категории: Новости СПб Происшествия

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