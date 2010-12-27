Кошку с паранормальными способностями продают за 1 млн рублей в Омске

Жительница Омска продает кошку, "отпугивающую зло", за 1 млн рублей

В Омске продают кошку с паранормальными способностями. По словам хозяйки, животное лечит людей, а также отпугивает «нечистую силу». Женщина разместила объявление на Avito.ru, где указала цену в 1 миллион рублей. Как передает Om1.ru, владелица готова отдать животное и за несколько тысяч, а цену она придумала, чтобы привлечь внимание покупателей.

«Продам кошечку с паранормальными способностями, и злых отпугивает и лечит, и ласковая, стерилизованная», - сказано в объявлении.

В объявлении также говорится, что кошка чувствует больной орган в человеческом организме и прижимается к нему. Также животное восстанавливает прорехи в биополе хозяина.

По словам владелицы животного, кошачья энергетика оказывает содействие правильной работе органов человека, а кошачье мурлыканье успокаивает нервную систему человека, укрепляет кости, налаживает мозговой кровоток и сердечный ритм, стабилизирует давление.