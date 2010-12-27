В Новосибирске грабитель избивал женщин битой ради спиртного

Житель Новосибирска грабил людей, чтобы купить алкоголь

28 февраля жители Новосибирска подали заявление полицию на человека, который напал на пенсионерку в подъезде и отобрал у нее продукты и 100 рублей. Грабитель был задержан. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, было установлено, что злоумышленник уже не в первый раз совершает подобные нападения на людей. Украденные деньги мужчина тратил на спиртные напитки.

Несколько дней назад преступник избил и ограбил 39-летнюю женщину, которую после данного происшествия пришлось госпитализировать. Он отобрал у жертвы телефон и 11,5 тысяч рублей. Среди пострадавших также была 54-летняя женщина, которой злоумышленник прямо в лицо распылил перцовый баллончик, после чего также забрал у нее сумку и мобильный телефон.

Возбуждено два уголовных дела по статьям 161 и 162 УК РФ – разбой и грабеж. Проверка причастности подозреваемого к другим преступлениям продолжается.