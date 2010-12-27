В Мурино 5-летний малыш едва не утонул, пока взрослые спали пьяные

Малолетнего ребенка в опасной ситуации обнаружила жительница поселка Мурино на берегу Охты вечером 8 июня. Малыш упал в воду, пока его родители выпивали у палатки. Свидетельница происшествия привела мальчика в полицию. Родителей ищут.

По данным "Конкретно.ру", 8 июня около 17 часов по берегу реки Охта прогуливалась 39-летняя жительница Мурино с подругой и детьми. Рядом бегал мальчик по имени Алеша. Его родители в это время распивали алкоголь у палатки.



На некоторое время ребенок исчез из поля зрения.



К женщине подбежал ее сын с криками, что Алеша упал воду. Подруги увидели, что малыш находится в реке и держится за какую-то ветку. Женщины вытащили ребенка, переодели и отвели к себе домой.



В это время нерадивые родители спали на берегу пьяные. Местная жительница оставила им на берегу записку, после чего привела ребенка в Кузьмоловский отдел полиции. Малыша осмотрели врачи «скорой помощи». Без видимых заболеваний и патологий ребенок был госпитализирован в ЦРБ г.Всеволожска.



На данный момент установлено, что матерью Алеши является 28-летняя петербурженка, уроженка Крыма, проживающая в Мурино. Женщина нигде не работает. Ее местонахождение устанавливается.