В Москве в одной из квартир обнаружили мумию

Тело умершей пенсионерки пролежало в квартире 6 лет

Накануне вечером, 13 февраля, в квартире в одном из жилых домов на 1ой Новокузьминской улице на юго - востоке Москвы было обнаружено тело умершей пенсионерки.

Как сообщают СМИ, в полицию обратились соседи умершей пожилой женщины, с сообщением о том, что женщина пропала очень давно. Когда вскрыли квартиру, там было обнаружено мумифицированное тело женщины 1929 года рождения. Сообщается, что женщина умерла 6 лет назад.

Следственное управление Следственного комитета России по городу Москва сообщает, что женщина жила одна и связь с родственниками не поддерживала.

"В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родственники, соседи и очевидцы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Москве.

Видео: Piter.TV