В Московском районе мужчина ударил соседа ножом в живот из-за замечания

Как сообщает "Фонтанка", 13 июня около двух часов дня следователь УМВД Московского района задержал на двое суток 32-летнего мужчину. По версии следствия, он нанес тяжкие телесные повреждения своему соседу.
Ночью 12 июня возле парадной на проспекте Юрия Гагарина, 46, возникла ссора.Она началась с того, что житель дома сделал замечание соседу по лестничной площадке, уроженцу Закавказья, когда тот выбросил на газон бутылку пива. В результате беседа двух мужчин переросла в потасовку и закончилась тем, что один из сторон конфликта попал в реанимацию 26 городской больницы с проникающим ранением в живот.
При задержании оперативники нашли у подозреваемого нож.