В Московском районе мужчина ударил соседа ножом в живот из-за замечания

Уголовный розыск Московского района задержал уроженца Азербайджана за удар соседа ножом. Причиной этого поступка явилось замечание по поводу выброшенной на газон бутылки.

Как сообщает "Фонтанка", 13 июня около двух часов дня следователь УМВД Московского района задержал на двое суток 32-летнего мужчину. По версии следствия, он нанес тяжкие телесные повреждения своему соседу.



Ночью 12 июня возле парадной на проспекте Юрия Гагарина, 46, возникла ссора.Она началась с того, что житель дома сделал замечание соседу по лестничной площадке, уроженцу Закавказья, когда тот выбросил на газон бутылку пива. В результате беседа двух мужчин переросла в потасовку и закончилась тем, что один из сторон конфликта попал в реанимацию 26 городской больницы с проникающим ранением в живот.

При задержании оперативники нашли у подозреваемого нож.