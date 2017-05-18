В Металлострое мужчина сгорел в огненной ловушке

На пустыре палили траву, а потом нашли труп

Накануне вечером, 17 мая 2017 года, в поселке Металлострой был обнаружен труп мужчины средних лет. Предположительно, мужчина не сумел выбраться из окружившего его огня и сгорел заживо.

Тело погибшего было обнаружено на пустыре у дома №4 по Плановой улице. Тело частично обгорело. Внешних признаков насильственной смерти эксперты не выявили, тело погибшего было направлено в морг, где криминалистам предстоит установить точные обстоятельства смерти мужчины.

На пустыре, где нашли тело мужчины, незадолго до обнаружения трупа горела трава.

Напомним, весной по всей стране горят сухие травы. Оказавшись в эпицентре пожара, можно поступить следующим образом: выжечь вокруг себя пятачок размером в два-три квадратных метра, и тогда пламя не сумеет добраться до вас.

Видео: архив