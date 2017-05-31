В Ленобласти мошенница украла породистую лошадь

В конно-спортивном клубе, расположенном в деревне Натальевка, произошла странная история. Там, по словам представительницы клуба, 21-летняя девушка фактически похитила породистую лошадь.
По словам представителей клуба, молодая девушка подделала документы и предъявила их в качестве аргумента на владение породистой лошади по кличке "Бомбардье Голден Флай".
Известно, куда предполагаемая мошенница увезла животное – по словам представительницы клуба "Фри Райд", злоумышленница увезла кобылу в деревню Колгановка Лужского района
Ущерб в клубе оценили почти в полмиллиона рублей – стоимость животного составляет 450 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: архив инстаграм