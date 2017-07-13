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В Курортном районе из горящей квартиры вытащили мужчину

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В Курортном районе загорелась трехкомнатная квартира. Из очага возгорания удалось спасти мужчину. Сведения об остальных пострадавших уточняются.

Как сообщает "Конкретно.ру", около полудня 13 июля в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу Приморское шоссе, дом 423, корпус 2. Эпицентром возгорания стала трехкомнатная квартира площадью 50 кв.метров.

В 12.47 пожар был уже ликвидирован. Из квартиры удалось спасти мужчину. Сведения об остальных пострадавших уточняются.

Пожар тушили три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС.

Теги: новости спб , пожар , пожар в курортном районе , происшествия
Категории: Новости СПб

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