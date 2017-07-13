В Курортном районе из горящей квартиры вытащили мужчину

В Курортном районе загорелась трехкомнатная квартира. Из очага возгорания удалось спасти мужчину. Сведения об остальных пострадавших уточняются.

Как сообщает "Конкретно.ру", около полудня 13 июля в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу Приморское шоссе, дом 423, корпус 2. Эпицентром возгорания стала трехкомнатная квартира площадью 50 кв.метров.



В 12.47 пожар был уже ликвидирован. Из квартиры удалось спасти мужчину. Сведения об остальных пострадавших уточняются.



Пожар тушили три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС.