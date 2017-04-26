Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 8:14
0
MShaffter
470
Код вставки плеера

В Красноярске "Тойота" снесла байкера на перекрестке

0
 
 

В интернете появились видео момента жуткого ДТП с мотоциклистом и фотографии с места происшествия

Накануне вечером, 25 апреля, на пересечении проспекта Красноярский рабочий и улицы Кольцевой в Красноярске произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и мотоцикла.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль под управлением 31-летнего водителя, выезжая на проспект, не удостоверился в безопасности и снес 41-летнего мотоциклиста. В результате аварии байкер получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

 

Сегодня Piter.TV сообщал и жуткой аварии под Норильском, которая унесла жизнь пассажира и опубликовал видео и фото с места аварии.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск

Теги: авария , видео , дтп , жесть , красноярск
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5