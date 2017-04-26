В Красноярске "Тойота" снесла байкера на перекрестке

Накануне вечером, 25 апреля, на пересечении проспекта Красноярский рабочий и улицы Кольцевой в Красноярске произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и мотоцикла.
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль под управлением 31-летнего водителя, выезжая на проспект, не удостоверился в безопасности и снес 41-летнего мотоциклиста. В результате аварии байкер получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.
Сегодня Piter.TV сообщал и жуткой аварии под Норильском, которая унесла жизнь пассажира и опубликовал видео и фото с места аварии.
Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск