В Красноярске "Тойота" снесла байкера на перекрестке

В интернете появились видео момента жуткого ДТП с мотоциклистом и фотографии с места происшествия

Накануне вечером, 25 апреля, на пересечении проспекта Красноярский рабочий и улицы Кольцевой в Красноярске произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и мотоцикла.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль под управлением 31-летнего водителя, выезжая на проспект, не удостоверился в безопасности и снес 41-летнего мотоциклиста. В результате аварии байкер получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Сегодня Piter.TV сообщал и жуткой аварии под Норильском, которая унесла жизнь пассажира и опубликовал видео и фото с места аварии.

Фото и видео: ВК, ЧП Красноярск