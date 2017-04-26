Жуткая авария под Норильском унесла жизнь пассажира

В сети появилось фото и видео с места аварии, где погиб один человек, три человека пострадли

Жуткая смертельная авария произошла сегодня утром на трассе Норильск - Алыкель.

Около 7 утра по местному времени на 15 километре произошло жуткое столкновение двух автомобилей. "Тойота" сошлась в лобовом ударе с автомобилем "Джили".

По предварительным данным, автомобиль "Джили" допустил выезд на полосу встречного движения, по которой в тот момент ехал автомобиль "Тойота". От мощного удара машины буквально искорежило. Особенно сильно повреждена правая часть китайского автомобиля. Пассажир, который сидел спереди от полученных травм погиб на месте аварии.

Оба водителя и пассажир "Тойоты" с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Фото: ЧП Красноярск,ВК

Видео: ВК, ЧП Красноярск