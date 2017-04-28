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В Красноярске на остановке "Зенит" выгорели торговые павильоны

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Момент возгорания, пожар и его ликвидация попали на видео

 Сегодня утром, 28 апреля, в Красноярске выгорели торговые павильоны на остановке "Зенит" по улице Партизана Железняка.

В поле зрения камеры наблюдения попал момент возгорания. На опубликованных кадрах видно, как из-под крыши одной торговой точки выбивается густой дым, а затем вспыхивает пламя и перекидывается на соседние постройки.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и 5 единиц спецтехники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В результате пожара сгорели три торговых павильона. Пострадавших нет.

Видео: YouTube/kraschp

 

Теги: видео , красноярск , мчс , пожар
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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