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В Хабаровске водитель городского автобуса серьезно пострадал в ДТП налетев на отбойник

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В сети появилось видео от очевидцев с места происшествия

 Сегодня утром, 18 июля, в Хабаровске на проспекте 60 лет Октября произошло дорожное происшествие с городским автобусом №56.

Легковой автомобиль "Ниссан" двигался по проспекту перед городским автобусом. Перед пешеходным переходом легковушки остановилась, чтоб пропустить пешеходов. По словам очевидцев аварии, скорость у автобуса была слишком большой, и он остановиться не смог. Автобус налетел на металлический отбойник разделяющий встречные полосы.

Отбойник врезался в салон автобуса и сильно повредил ноги. Автор видео говорит, что ноги практически отрезало. Мужчину срочно госпитализировали в больницу. О других пострадавших не сообщается.

Сегодня Piter.TV сообщал о смертельной аварии в Москве на Варшавском шоссе, где автомобиль врезался в бетонный отбойник. Водитель легковушки погиб на месте аварии.

 

 

Видео: Instagram/dtp_khv

Теги: видео , дтп , жесть , новости регионов
Категории: Происшествия ДТП Новости России Лента новостей

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