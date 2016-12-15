В ФРГ задержали подозреваемого в подготовке преступлений во время G20

Задержанный был членом одной из местных леворадикальных организаций

В Германии задержан 30-летний житель Ростока, который намеревался устроить теракт во время предстоящего саммита G20 в Гамбурге. В ходе обысков в его квартире были найдены взрывчатые вещества и целый арсенал оружия. Задержанный мужчина является "леворадикальным экстремистом". Также по предварительной информации, у него был 26-летний сообщник, который был задержан, однако после допроса был отпущен на свободу.

Мужчине грозит обвинение в нарушении закона о хранении оружия и взрывчатых веществ. Также ему могут быть предъявлены обвинения в создании преступной организации.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Полиция готовится к большому числу демонстраций с участием антиглобалистов, анархистов и представителей других политических течений.