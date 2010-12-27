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В Доме ребенка на Приморском проспекте умер 3-летний ребенок
Сегодня, 13:42
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TretyakovaS
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В Доме ребенка на Приморском проспекте умер 3-летний ребенок

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По данным АН «Оперативное прикрытие», труп 3-летнего мальчика был обнаружен 6 июня около двух часов дня в Доме ребенка №9 на Приморском проспекте, 47. Причина смерти устанавливается.

На теле погибшего ребенка не обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Отметим, что указанное учреждение имеет психоневрологический профиль.

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Категории: Новости СПб

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