В Доме ребенка на Приморском проспекте умер 3-летний ребенок

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По данным АН «Оперативное прикрытие», труп 3-летнего мальчика был обнаружен 6 июня около двух часов дня в Доме ребенка №9 на Приморском проспекте, 47. Причина смерти устанавливается.