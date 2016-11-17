Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В серьезном ДТП в Воронежской области пострадали дети
Сегодня, 15:06
0
TretyakovaS
34

В серьезном ДТП в Воронежской области пострадали дети

0
 
 

Серьезное ДТП со съездом рейсового автобуса произошло в Воронежской области. Погибших нет. Среди пострадавших есть дети.

ДТП со съездом рейсового автобуса произошло в Воронежской области.

Областное ГУ МВД сообщает, что утром 13 июня на 717-м километре автодороги М4 «Дон» водитель автобуса «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Автобус осуществлял рейс по маршруту «Москва – Ереван», в салоне находились 39 человек.

Погибших нет. Пострадали три ребенка. Дети с травмами средней степени тяжести доставлены в Богучарскую ЦРБ.

Теги: дтп воронеж
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5