В серьезном ДТП в Воронежской области пострадали дети

Серьезное ДТП со съездом рейсового автобуса произошло в Воронежской области. Погибших нет. Среди пострадавших есть дети.

ДТП со съездом рейсового автобуса произошло в Воронежской области.



Областное ГУ МВД сообщает, что утром 13 июня на 717-м километре автодороги М4 «Дон» водитель автобуса «Мерседес-Бенц» не справился с управлением и допустил съезд в кювет.



Автобус осуществлял рейс по маршруту «Москва – Ереван», в салоне находились 39 человек.



Погибших нет. Пострадали три ребенка. Дети с травмами средней степени тяжести доставлены в Богучарскую ЦРБ.