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В ДТП под Тулой пострадали пять человек
Сегодня, 22:49
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Sheker
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В ДТП под Тулой пострадали пять человек

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В Тульской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человек

      В Тульской области в ДТП с участием пассажирского автомобиля и грузового автомобиля пострадали пять человек. Авария произошла в 13:30 в Узловском районе с участием пассажирского автобуса и грузовика «ЗИЛ». По данным МВД, водитель автобуса потерял рулевое управление и наехал на машину, которая стояла на обочине.

На место ДТП прибыли бригады скорой помощи, сотрудники МЧС, ГИБДД. Были травмированы пять человек. О состоянии пострадавших не сообщается. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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Категории: Новости России Лента новостей

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