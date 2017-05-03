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В ДТП на Испытателей попали одна маршрутка и 3 иномарки

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По предварительным данным, в этот момент в маршрутном такси не было пассажиров

В ГУ МЧС по Петербургу рассказали подробности о массовом ДТП в Приморском районе, которое произошло накануне на проспекте Испытателей.

По информации ведомства, у дома 20 по проспекту Испытателей столкнулись автомобили Ford, Hyundai и Skoda и маршрутное такси. Ранее в сообществе spb_today появлялись сообщения о двух маршрутных такси, которые якобы столкнулись на этом участке трассы.

Сообщение о ДТП в МЧС поступило в 12:20 2 апреля. Сведения о пострадавших в результате аварии уточняются. 

Видео: архив

Теги: авария , дтп , дтп петербург , петербург , проспект исрытателей
Категории: Новости СПб ДТП

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