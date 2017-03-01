Ужасные ДТП произошло на трассе Уфа - Оренбург

Авария произошла сегодня утром.

Сегодня утром на трассе Уфа-Оренбург произошло страшное ДТП. Возле деревни Помряскино Стерлитамакского район столкнулась легковой автомобиль и "КамАЗ". На видео видно, как машина превратилась в груду металлолома. На данный момент идёт опрос свидетелей ДТП. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и после его занесло, развернуло и бросило прямо на встречу фуры. Информация о пострадавших и причина ДТП уточняется.