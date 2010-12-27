Развратный биографический фильм о Мадонне снимут в США

Кинокомпания Universal Pictures решила снять байопик, посвященный жизни и творчеству известной певицы Мадонны.

В США киношники решили снять фильм о жизни молодой Мадонны. Об этом сообщили представители кинокомпании Universal Pictures. К работе над байопиком американцы приступят уже в этом году. Поводом для запуска проекта стал успешный сценарий Элиз Холландер. Он впечатлил кинокритиков и экспертов, а также стал победителем конкурса "Лучший сценарий" среди текстов, по которым так и не были сняты фильмы в 2016 году.

Известно, что создатели киноленты не ставят перед собой задачи рассказать о всей жизни звездной блондинки. Их интересует только самый сложный период в жизни смелой артистки. В центре фильма окажется молодая Мадонна Луиза Чикконе во время записи первого альбома в 1980-х годах. В это время она жила в Нью-Йорке и пыталась пробиться в элиту американского шоу-бизнеса.

Судя по всему, в ленте будет немало откровенных и провокативных сцен. Ведь одним из методов самопиара у юной Мадонны была борьба за возможность демонстрировать свою сексуальность. Певица регулярно снималась на обложки эротических журналов и выходила в компрометирующих нарядах.

Сообщается, что фильм будет назван Blonde Ambition. В данный момент продюсеры готовятся к кастингам на исполнительницу главной роли в этом фильме.

Фото: Instagram, Madonna