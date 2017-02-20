Уборщица подарила мужу украденный в Пулково планшет

Работницу аэропорта уличили в краже

В петербургском аэропорту Пулково после просмотра записей с камер видеонаблюдения в краже планшетного компьютера заподозрили сотрудницу аэропорта, уборщицу.

Как сообщается, правоохранители просмотрели записи с камер и выяснили, что планшет взяла уборщица, проживающая в деревне Никольское Ленинградской области. Сотрудница проводила уборку в зале ожидания Пулково и заметила на скамейке планшет. Она положила его в тележку для уборки, после чего спрятала в подсобке.

В пресс-службе регионального управления МВД на транспорте сообщили, что, придя домой, женщина подарила планшет своему мужу.

Видео: архив