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Уборщица подарила мужу украденный в Пулково планшет

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Работницу аэропорта уличили в краже

В петербургском аэропорту Пулково после просмотра записей с камер видеонаблюдения в краже планшетного компьютера заподозрили сотрудницу аэропорта, уборщицу.

Как сообщается, правоохранители просмотрели записи с камер и выяснили, что планшет взяла уборщица, проживающая в деревне Никольское Ленинградской области. Сотрудница проводила уборку в зале ожидания Пулково и заметила на скамейке планшет. Она положила его в тележку для уборки, после чего спрятала в подсобке. 

В пресс-службе регионального управления МВД на транспорте сообщили, что, придя домой, женщина подарила планшет своему мужу.

Видео: архив 

    

Теги: кража , кража в пулково , кража планшета , петербург , пулково
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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