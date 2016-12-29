В Петербурге полицейские вернули угнанную у коллеги из ДПС машину

Похищенный Ford Focus был куплен в кредит. Свой ущерб пострадавший оценил более чем 835 тысяч рублей.

Правоохранительные органы Северной столицы помогли найти машину своему коллеге. Еще 6 января инспектор ДПС Приморского районе сообщил в полицию, что у него угнали автомобиль. Машина пропала от дома 34 на улице оптиков. Также удалось выяснить, что машина была взята в кредит. Свой ущерб пострадавший служитель закона оценил в 835 тысяч рублей.

Когда надежды найти автомобиль уже не оставалось, его неожиданно обнаружили. В понедельник. 16 января, на проспекте Оптиков около того же дома задержали двух подозреваемых. Мужчины 26 и 32 лет работали вместе. Кроме самих злоумышленников, удалось найти угнанную иномарку. Ее вернули счастливому владельцу.

Злоумышленников ждет уголовное дело. Сейчас правоохранители полностью изобличили их в угоне Ford Focus. Но не исключено, что всплывут и другие похожие случаи.

Иногда для поимки преступников полиции приходится идти на хитрости. В декабре полицейские неделю поджидали угонщика около краденного Hyundai.