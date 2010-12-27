Туриста из Дании обокрали в центре Петербурга

Отдыхающий датчанин лишился своего кошелька в центре Северной столицы. В портмоне у туриста лежали деньги и документы. Мужчина написал заявление в полицию.

По данным АН «Оперативное прикрытие», пропажу 55-ти летний иностранец обнаружил 7 июня около полудня у дома 17 по набережной канала Грибодедова. В кошельке у датчанина лежали 3000 рублей, три банковские карты, удостоверение личности и водительские права. Помимо этого, пропал мобильный телефон с СИМ-картой Дании.



Турист заявил о краже в полицию Адмиралтейского района. Датчанин отметил, что имущество было им заблаговременно застраховано еще до выезда за границу.