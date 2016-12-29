Позорный автогол вратаря турецкого клуба попал на видео

В Турции вратарь команды из 1-го дивизиона сначала отразил пенальти, а потом на радостях забросил мяч в свои же ворота.

Видео курьезного гола в матче первого дивизиона чемпионата Турции стало хитом социальных сетей. На нем видно, как вратарь и полевой игрок команды "Газиантеп" вдвоем нечаянно "заносят" мяч в свои ворота. Причем, спортивное ЧП происходит через несколько секунд после того, как этот же вратарь отбил сложнейший 11-метровый удар.

События развивались следующим образом. Сначала арбитр указал на "точку" за нарушение в штрафной площади команды в синих футболках. Капитан команды-соперника пробил на технику в левый от себя угол, но голкипер угадал направление и надежно зафиксировал мяч в руках. Этот вратарский подвиг так обрадовал его одноклубников, что один из них бросился обнимать партнера. Во время поздравления вратарь выронил мяч, и тот спокойно закатился в пустые ворота.

Заметим, что футболисты-неудачники какое-то время пытались оспорить случившееся. Однако судья был непреклоннен: он засчитал-таки автогол, который уже признали самым позорным в истории чемпионатов Турции.

Видео: YouTube