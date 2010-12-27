В Ростове обнаружили труп мужчины, лежащий головой в мусорном ведре

Жителя Ростова обнаружили мертвым на рабочем месте

В Ростове-на-Дону на рабочем месте обнаружили труп 48-летнего мужчины, лежащего головой в мусорном ведре. Тело мужчины было обнаружено 2 марта рано утром уборщицей офиса.

Мужчина работал в торговой фирме по поставке оборудования для офисов. 1 марта он не вернулся домой. Его супруга звонила ему на мобильный, пыталась связаться с коллегами мужа, но не добилась никакого результата.

Медики констатировали биологическую смерть мужчины. В настоящее время проводится медицинская экспертиза, которая поможет выявить причины смерти.