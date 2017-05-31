В Колпине трехлетняя девочка наелась средства от насекомых

В Детскую больницу имени Филатова в понедельник привезли трехлетнюю девочку с отравлением. Оказалось, что пациентка съела средство для борьбы с вредителями.

Из квартиры на улице Металлургов в понедельник, 29 мая, медики забрали трехлетнюю девочку с признаками отравления. Малышку отвезли в Детскую больницу имени Филатова. Врачи обнаружили, что у ребенка внутреннее кровоизлияние и острая форма отравления. При этом состояние юной пациентки оценили как тяжелое.

По предварительным данным, такое серьезный вред здоровью девочка нанесла средством для борьбы с вредителями. Вероятно, инсектицид попал ребенку в руки по недосмотру родителей.

Малышку воспитывают в полной семье. 30-летний отец работает в строительной компании, а 25-летняя мать – домохозяйка. Инцидент рассматривает служба по делам несовершеннолетних. Раньше семья в поле зрения органов не попадала.