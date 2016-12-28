Топ-5 убойных фактов о сериале "Флеш"

Привет, любители мыльных историй! Срочная новость для фанатов вселенной DC! Близится новый год, а это значит, что до выхода свежих серий "Флеша" ждать осталось совсем не долго. А тем, кто еще не успел познакомиться с субкультурой комиксов, предлагаю окунуться в мир скорости, драйва и невероятных суперсражений. Поехали!

Судмедэксперт, супергерой и просто красавец. Перед тем как Барри Аллен стал обладателем способностей к сверхзвуковому перемещению , герою пришлось очень даже несладко. Когда Барри было одиннадцать лет, загадочное существо убило его мать, а отец мальчика был несправедливо осужден. Во взрослом возрасте с Барри происходит не менее ужасный случай: в персонажа попадает молния и он проводит 9 месяцев в коме , а после пробуждения обнаруживает у себя сверхспособности. Теперь герой полон сил и возможностей, чтобы не только победить вселенское зло, но и восстановить долгожданную справедливость.





Тем временем мы решились заглянуть за кулисы сериала "Флеш", чтобы порадовать зрителей самыми убойными подробностями о картине.



Факт 1: Джон Уэсли Шипп - исполнитель роли Генри Аллена 26 лет назад сыграл Флеша в сериале с таким же названием. Та же история и с Марком Хеммилом, который исполнил роль Джесси Джеймса.



Факт 2: Изначально костюм Флеша никак не хотел поддаваться Гранту Гастину. Актеру приходилось тратить 40 минут, чтобы залезть в супергеройскую одежду.



Факт 3: В 3 сезоне роль криминалиста Джулиана Дорна сыграл Том Фелтон - тот самый Малфой из "Гарри Поттера". Кстати, его появлению в сериале порадовались не только фанаты, но и сами актеры.



Факт 4: Для Гранта Гастина - исполнителя роли Флеша самым большим открытием стала особая техника легкой атлетики. Актер признается, что до съемок даже не подозревал о существовании "правильного бега".



Факт 5: В основном съемки картины проходили в Ванкувере, однако для некоторых эпизодов создатели решили выбрать маленький городок в Америке Портленд.



Третий сезон "Флеша" уже стартовал не пропустите десяток свежих и суперскоростных эпизодов. До новых серий!

Софья Третьякова, Андрей Жухевич, Евгений Гареев