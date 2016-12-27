Эксперт: связь между диетой и алкоголизмом "притянута за уши"

Американские учёные в ходе 10-летнего исследования пришли к выводу, что строгие диеты ведут к развитию алкогольной зависимости. Но эксперт-диетолог Сергей Сергеев с этим не согласен.

Учёные США после многолетнего исследования выявили, что диеты становятся причиной алкоголизма. Объясняется это тем, что организм из-за нехватки питания, борется со стрессом с помощью алкоголя. По мнению диетолога Сергея Сергеева, данное утверждение "притянуто за уши".

"Люди, как правило, соблюдающие, прибегающие к таким экстремальным диетам – низкокалорийным или к каким-то любым другим способам похудеть, любыми способами, но похудеть – они, как правило, изначально подвержены каким-то привязанностям, то есть зависимостям. Они могут быть зависимы от сладкого, а переходя, убирая зависимость от сладкого, они переходят к зависимости от здорового образа жизни, допустим, или от каких-то диет", - говорит Сергей Сергеев.

Диетолог уверен, что диета, какой бы строгой она ни была, не является причиной развития алкогольной зависимости. Проблема носит психологический характер.



"Конечно же, не диета первоначальный источник, а просто это по складу своего психологического характера люди изначально подвержены какой-то зависимости", - утверждает эксперт-диетолог.



Видео: Канал Piter.TV

