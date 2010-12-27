Пьяный нижегородец сядет за убийство на почве национальной ненависти

В Нижегородской области суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы за убийство на почве национальной ненависти

Борский городской суд Нижегородской области приговорил местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за убийство на почве национальной ненависти гражданина Таджикистана.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона, в городе Бор в сентябре 2015 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у очевидцев, избил деревянной бейсбольной битой гражданина Таджикистана, нанося удары по голове и телу. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Вину подсудимый признал и заявил, что действовал на почве национальной ненависти. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Также суд решил взыскать с подсудимого в пользу потерпевшего по делу в счет компенсации морального вреда 985 тыс. рублей, судебные издержки в сумме 40 тыс. рублей и в счет возмещения причиненного имущественного вреда 34,5 тыс. рублей.