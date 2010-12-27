Подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области был арестован судом

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девяти человек в Тверской области Сергея Егорова. На допросе мужчина признался следователям, что хотел исключительно напугать обидчиков.

Мужчине была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. К настоящему моменту криминалистами завершен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, свидетели и очевидцы произошедшего.



Следователи установили, что 3 июня Егоров по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились жена хозяина дома и его гости. В ходе совместного застолья и распития спиртного между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора.



«В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза. Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений. В ответ несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый производил выстрелы во всех присутствующих на садовом участке лиц», — говорится в сообщении СКР.



По данным "Фонтанки", убийство было совершено накануне около трех часов ночи на дачном участке в садоводческом товариществе «50 лет Октября», которое примыкает к поселку Редкино. Спастись удалось лишь одной женщине — она позвонила в полицию, спрятавшись под одеялом на втором этаже дома, где пили гости. В доме и во дворе обнаружили тела пяти мужчин и трех женщин. Тело еще одной убитой нашли в багажнике автомобиля.



Восемь человек были застреляны на месте. Еще одну участницу застолья он пытался заставить копать могилу, но она отказалась, после чего также была убита. Жертвами стали четыре женщины и пять мужчин.