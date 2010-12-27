Студента ЛГУ выселяют из общежития за соседский алкоголь

Студент Владимир Павлов мечтал стать преподавателем истории по окончанию вуза, но был вынужден отчислиться за 1,5 года до его окончания. Виной тому - алкоголь соседа. Но, несмотря на то, что алкоголь пренадлежал совсем другому человеку, комендант общежития Юлия Шелемахина обвинила Владимира Павлова в сокрытии горячительных напитков от администрации.
4 ноября 2016 года комендант заявила, что алкоголь все же принадлежит соседу, который, в последствии, будет отчислен. Успокоенный студент улетает домой в Челябинск, но через несколько дней получает по электронной почте извещение о выселении на 2 месяца. Студент потребовал объяснений от коменданта по телефону, на что комендант пригрозила отчислением из университета. Студент не стал придавать дело огласке и решил дождаться февраля. Однако позже комендант и вовсе отказалась давать Владимиру место в общежитии на период всего обучения.
Когда Владимир вернулся и Челябинска, его уже обвинили в хранении и распитии того самого алкоголя, а за соседа заступился декан факультета. После всех разбирательств, Владимир Павлов принял решение снимать жилье самостоятельно, но совмещать работу и учебу оказалось выше сил студента. Последняя встреча с комендантом очень разочаровала студента. На просьбу отказ в законной просьбе показать ему официальные документы Юлия Шелемахина( комендант) ответила отказом.
По этому поводу высказался руководитель образовательных проектов " Молодых юристов России" Алексей Ковалев: «Выселение студентов из общежитий по заведомо сфабрикованным основаниям – тревожный сигнал для всей системы образования. Необходимо провести мониторинг всех общежитий России. Мы направили письмо на имя ректора ЛГУ им А.С. Пушкина Станислава Еремеева с требованием провести служебное расследование в вузе. При выявлении правонарушений необходимо справедливо наказать виновных вплоть до снятия с должности. А коменданту Юлии Шелемахиной я бы посоветовал не возобновлять институт стукачества и устраивать в общежитии «Большой террор», наша страна это уже проходила».
Фото: https://vk.com/priemlgu_pushkin