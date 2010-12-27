Студента ЛГУ выселяют из общежития за соседский алкоголь

Один из лучших студентов крупнейшего вуза Ленобласти был вынужден отчислиться из вуза. Яблоком раздора стал соседский алкоголь, который был обнаружен комендантом общежития.

Студент Владимир Павлов мечтал стать преподавателем истории по окончанию вуза, но был вынужден отчислиться за 1,5 года до его окончания. Виной тому - алкоголь соседа. Но, несмотря на то, что алкоголь пренадлежал совсем другому человеку, комендант общежития Юлия Шелемахина обвинила Владимира Павлова в сокрытии горячительных напитков от администрации.

4 ноября 2016 года комендант заявила, что алкоголь все же принадлежит соседу, который, в последствии, будет отчислен. Успокоенный студент улетает домой в Челябинск, но через несколько дней получает по электронной почте извещение о выселении на 2 месяца. Студент потребовал объяснений от коменданта по телефону, на что комендант пригрозила отчислением из университета. Студент не стал придавать дело огласке и решил дождаться февраля. Однако позже комендант и вовсе отказалась давать Владимиру место в общежитии на период всего обучения.



Когда Владимир вернулся и Челябинска, его уже обвинили в хранении и распитии того самого алкоголя, а за соседа заступился декан факультета. После всех разбирательств, Владимир Павлов принял решение снимать жилье самостоятельно, но совмещать работу и учебу оказалось выше сил студента. Последняя встреча с комендантом очень разочаровала студента. На просьбу отказ в законной просьбе показать ему официальные документы Юлия Шелемахина( комендант) ответила отказом.

По этому поводу высказался руководитель образовательных проектов " Молодых юристов России" Алексей Ковалев: «Выселение студентов из общежитий по заведомо сфабрикованным основаниям – тревожный сигнал для всей системы образования. Необходимо провести мониторинг всех общежитий России. Мы направили письмо на имя ректора ЛГУ им А.С. Пушкина Станислава Еремеева с требованием провести служебное расследование в вузе. При выявлении правонарушений необходимо справедливо наказать виновных вплоть до снятия с должности. А коменданту Юлии Шелемахиной я бы посоветовал не возобновлять институт стукачества и устраивать в общежитии «Большой террор», наша страна это уже проходила».

Фото: https://vk.com/priemlgu_pushkin