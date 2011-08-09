Спектакль "Тартюф"

Пьесу Мольера запретили современники. За оскорбление религии и служителей церкви. Лишь через пять лет пьеса вернулась на сцену, и с той поры "Тартюфа" ставят по всему миру.

"Тартюфа" в "Мастерской", само собою, не играют про клерикализм. Тартюф эстет, поэт, музыкант, сибарит. Тартюф в общем-то и не виноват в том, что очарованный богатый буржуа навязал ему содержание. Тартюф так обаятелен, что и не хочется подозревать его во лжи и тем более в подлости. Утонченное изысканное воплощение зла, Тартюф завораживает, подчиняет и побеждает, небрежно сметая преграды на пути.

Мольеровский "Тартюф" – комедия. И спектакль "Мастерской" – комедия. Сначала это очень смешно. И потом – очень смешно. А потом внезапно и сразу – очень страшно. Страшно от осознания беспомощности человека перед нахлынувшей силой. От безграничности возможностей зла. От того, что повернется круг жизни, и Тартюф вернётся. Он вечен и неизбежен. Купить билеты на спектакль можно на официальном сайте Театра "Мастерская".

Фото: театр Мастерская