Спектакль "Наш городок"

16 марта на сцене Молодежного театра на Фонтанке покажут постановку "Наш городок" по пьесе легендарного Уайлдера.

"Наш городок" можно назвать самым красивым и одним из самых глубоких спектаклей Молодежного театра на Фонтанке. Сцена театра превращается в черно-белое абстрактное пространство, в котором полупрозрачные стулья превращаются то в окна домов, то в преграды между людьми. Общий комплекс декораций и сценического света по-настоящему завораживает, но все это лишь обрамление для бриллианта, которым является пьеса "Наш городок". Не зря Уайлдер именно за нее получил Пулитцеровскую премию: высшую литературную награду на Западе.

Герои пьесы опровергают теорию Стивена Кинга о том, что в маленьких городах со временем накапливаются только ненависть и ужас. Жители этого условного города постоянно задумываются о жизни и высоких материях. Монологи героев проникнуты глубоким смыслом и тонкой иронией.

Купить билеты на постановку можно на официальном сайте Молодежного театра на Фонтанке.