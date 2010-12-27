Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети"

"Мамаша Кураж и ее дети" — третья постановка греческого режиссера Теодороса Терзопулоса для Александринского театра. Вас ждет захватывающий спектакль по пьесе Бертольта Брехта с утонченным названием "Мамаша Кураж и ее дети".
Обращение Терзопулоса к Брехту неслучайно. В начале своей карьеры режиссер стажировался в «Берлинер ансамбле», труппе, основанной знаменитым драматургом. Наставником греческого стажера был Хайнер Мюллер — ученик и последователь Брехта, один из наиболее значимых мастеров немецкого театра.
Посмотреть постановку знаменитого режиссера жителям Северной столицы удастся 28 июня в Александринском театре.
Фото: сайт Александринского театра