Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети"

Летний сюрприз от постановщика "Эдипа-царя" на российской цене - спектакль по пьесе Бертольта Брехта с элегантным названием "Мамаша Кураж и её дети".

"Мамаша Кураж и ее дети" — третья постановка греческого режиссера Теодороса Терзопулоса для Александринского театра. Вас ждет захватывающий спектакль по пьесе Бертольта Брехта с утонченным названием "Мамаша Кураж и ее дети".



Обращение Терзопулоса к Брехту неслучайно. В начале своей карьеры режиссер стажировался в «Берлинер ансамбле», труппе, основанной знаменитым драматургом. Наставником греческого стажера был Хайнер Мюллер — ученик и последователь Брехта, один из наиболее значимых мастеров немецкого театра.



Посмотреть постановку знаменитого режиссера жителям Северной столицы удастся 28 июня в Александринском театре.

Фото: сайт Александринского театра