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Спектакль "Литургия ZERO"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Литургия ZERO"

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В стенах Александринского театра Валерий Фокин ставит "Литургию ZERO" по "Игроку" Достоевского.

В современной России Валерия Фокина считают лучшим постановщиком произведений Достоевского. Вот и "Игрока" он сумел превратить в отдельное произведение под названием "Литургия ZERO". Постановка вобрала в себя и замысле книги классика, и современные проблемы. Вместе с актерами зритель проникнет в мир игромании, зависимостей и неврозов. Катарсис гарантирован каждому зрителю.

Теги: спектакль литургия zero
Категории: Театр

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