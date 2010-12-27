Спектакль "Литургия ZERO"

В стенах Александринского театра Валерий Фокин ставит "Литургию ZERO" по "Игроку" Достоевского.

В современной России Валерия Фокина считают лучшим постановщиком произведений Достоевского. Вот и "Игрока" он сумел превратить в отдельное произведение под названием "Литургия ZERO". Постановка вобрала в себя и замысле книги классика, и современные проблемы. Вместе с актерами зритель проникнет в мир игромании, зависимостей и неврозов. Катарсис гарантирован каждому зрителю.